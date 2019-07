Esclusiva: Zaniolo, sì al Tottenham! Offerti Alderweireld e 27 milioni. Ora la Juve…

Il Tottenham vuole Nicolò Zaniolo, indipendentemente del futuro di Eriksen in scadenza di contratto. Per gli Spurs il talentuoso centrocampista della Roma sarebbe una priorità in caso di cessione di Eriksen, ma resta una grande opportunità da cogliere anche in presenza. E i contatti sono in corso, in queste ore. Al punto che è stata formulata un’offerta da 50 milioni, così strutturata: Alderweireld (che spinge per vestire il giallorosso) e 27 milioni. Il trentenne difensore belga ha un contratto in scadenza tra meno di un anno e una clausola da circa 28 milioni che scade tra undici giorni (il 25 luglio). Il Tottenham ha deciso di non fare sconti, malgrado la particolare situazione: lo specialista belga è da tempo entrato nell’ordine di idee di non rinnovare, ha scelto la Roma senza alcun tipo di indugio (situazione che potrebbe portare all’arrivo di un altro centrale come Mancini, ma questo è un altro discorso). Per andare incontro ai giallorossi il Tottenham farebbe uno sconto di 5 milioni per Anderweireld (da 28 a 23) e ne aggiungerebbe 27 per arrivare ai famosi 50 chiesti dagli uomini mercato di Pallotta. La Roma ha sempre pensato di resistere e avrebbe preso in considerazione proprio offerte da 50 in su: il fatto di poter agganciare un difensore importante come Anderweireld e incassare un ricco conguaglio sono aspetti che possono portare a una rapida soluzione. Particolare non indifferente (forse decisivo): Zaniolo nelle ultime ore ha detto totalmente sì, un futuro a Londra lo intriga parecchio. La Juve? Da sempre interessata a Nicolò, metterebbe Higuain e soldi sul tavolo ma il Pipita oggi continua a riflettere. Vedremo se la Juve risponderà, ma deve muoversi velocemente: Zaniolo piace molto, tuttavia oggi non è una priorità considerato il sovraffollamento a centrocampo. Intanto, il Tottenham è avanti, con il placet di Nicolò…

Foto Twitter Roma