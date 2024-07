Esclusiva: Zaniolo, l’Atalanta non ha ancora chiuso. E la Fiorentina ci riprova con forza

Il futuro di Nicolò Zaniolo sarà chiaro nel giro delle prossime 24-36 ore. Ma occhio alle sorprese, anche clamorose: l’Atalanta aspettava e aspetta ancora il via libera per chiudere l’operazione con il Galatasaray. Oggi non ha avuto la risposta che aspettava, quindi fino alle firme bisogna stare con le antenne alzate. Tutto questo perché la Fiorentina, che mai come raccontato è stata davvero in vantaggio, sta provando con forza il sorpasso quasi all’altezza del fotofinish. E a quel punto il vantaggio avrebbe un valore triplo perché sarebbe definitivo. Il club viola nelle ultime ore si sarebbe informato ulteriormente sulle condizioni di Zaniolo che sta recuperando da un infortunio. La Fiorentina lavora per concretizzare il vantaggio proprio quando per tutti (anche noi…) l’Atalanta aspetta il via libera per firmare i documenti. Ma questa è la novità che potrebbe portare al ribaltone, c’è un potenziale colpo di coda viola che va seguito fino in fondo…

Foto: Instagram Zaniolo