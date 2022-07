Esclusiva: Zaniolo-Juve, nessun incontro oggi. Nel vivo da domani

Nicolò Zaniolo e la Juve: da domani si entra nel vivo, l’intenzione è quella di chiudere nel giro di 10 giorni. Una precisazione: oggi non c’è stato alcun tipo di incontro tra Pinto e l’agente Vigorelli, proprio perché non c’é stata la presenza fisica del rappresentante di Zaniolo. L’appuntamento è per domani quando, prevedibilmente, verrà presentata la prima offerta ufficiale della Juve. Stiamo parlando di una cifra che, con i bonus, deve arrivare ai 50 milioni. Non sono previste per ora contropartite tecniche, anche se la Juve metterà a disposizione di Pinto alcuni calciatori, anche qualche giovane di talento come il centrocampista Ranocchia (destinato comunque a giocare in Serie A). In caso di rifiuto, la Juve farà comunque una proposta economica che si avvicini alla richiesta giallorossa.

Foto: twitter Roma