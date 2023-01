Esclusiva: Zaniolo, il Milan proporrà l’obbligo alla Roma. Le condizioni. E il Tottenham…

Nicolò Zaniolo sarà un argomento che inevitabilmente ci trascineremo fino agli ultimi giorni di mercato. Ma ci sono aggiornamenti continui, ecco il riepilogo di giornata. Il Milan è rimasto in stretto contatto, avevamo detto che sarebbe uscito allo scoperto dopo la partita di domani in casa della Lazio. E non escludiamo che domani a Roma ci possa essere un contatto diretto tra i club. Il Milan vuole proporre un prestito (oneroso) con obbligo legato alla qualificazione Champions dei rossoneri. Non più diritto, ma obbligo. Tra prestito e obbligo si avvicinerebbe ai 25 milioni. I contatti entreranno nel vivo, poi la Roma deciderà. Il Tottenham resta in corsa, ci sono stati dialoghi fino al tardo pomeriggio dopo il summit di stamattina, poi gli Spurs si sono dedicati al derby di stasera con il Fulham. Ma da domani entreremo nel vivo, a partire dal Milan senza dimenticare il Tottenham. E se dipendesse da Zaniolo, forse la scelta sarebbe rossonera…

Foto: Twitter ufficiale Roma