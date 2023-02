Esclusiva: Zaniolo, il Galatasaray insiste. Ma il Fenerbahce spinge per il sorpasso

Per Nicolò Zaniolo in Turchia c’è tempo fino a mercoledì. La premessa: da oggi il trequartista classe 1999 accetta il trasferimento, a patto che ci sia una clausola che gli consenta di tornare in Italia dal prossimo luglio (il suo sogno è il Milan). Ma accetta la Turchia, questo è già un passaggio fondamentale. C’è stata una conference call di un’ora e mezza tra il suo agente Vigorelli e i vertici del Galatasaray. La capolista del campionato propone 20 milioni, potrebbe aggiungere qualche bonus, ha dato disponibilità di massima a parlare della clausola. E il Galatasaray insisterà. Ma in serata si è inserito forte il Fenerbahce che ha preannunciato un’offerta più alta (possibili bonus aggiuntivi per arrivare a 25 milioni) e ha già accettato la clausola per l’Italia che dovrebbe essere di 30 milioni. Il Fenerbahce sta spingendo, all’interno di un’asta tutta turca, con possibilità di sorpasso e controsorpassi. Ricordiamo che all’Inter spetta il 15 per cento dalla cessione di Zaniolo.

Foto: Instagram Zaniolo