Il nuovo progetto di Dante Scibilia con Ross Pelligra a Catania prende forma. C’è una trattativa in fase avanzata per portare in Sicilia il direttore sportivo Giorgio Zamuner accompagnato dal suo collaboratore Ivone De Franceschi. Entrambi sono reduci da un ciclo non proprio positivo a Ferrara con Tacopina, adesso la possibilità del riscatto a Catania.

Foto: Sito ufficiale Catania