Il retroscena: Vlahovic-Allegri, solo un contatto. La posizione del Fenerbahce

07/06/2025 | 22:25:15

Tra Massimiliano Allegri e chi assiste Dusan Vlahovic c’è stato solo un contatto non approfondito. Tra i due il rapporto è rimasto normale, era stato Allegri a chiedere il suo acquisto ai tempi della Juventus, ritenendolo uno degli attaccanti più competitivi in circolazione. Poi ci sono stati momenti complicati, ma adesso è giusto guardare al futuro. Tutto questo per dire che non è semplice legare Vlahovic al Milan, non per i costi del cartellino (scadenza 2026) ma per un ingaggio che ha raggiunto la doppia cifra. Quindi, parliamo solo di uno scambio di opinioni. Ieri vi avevamo raccontato dell’interesse Fenerbahce, aggiungendo che il serbo vuole aspettare, il giro di attaccanti è appena al via. Alla porte c’è il Mondiale per Club, il Fenerbahce ha grande disponibilità, ma per il momento non può approfondire.

Foto: Instagram Vlahovic