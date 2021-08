Esclusiva: Vlahovic, l’ultima offerta Atletico (60 milioni di base fissa). La posizione del Tottenham

Rocco Commisso ha parlato di Dusan Vlahovic e ha fatto capire che la decisione è ancora in bilico. Il patron viola ha poi aggiunto che dinanzi a una grossa proposta sarebbe difficile trattenerlo e ha parlato di una cifra vicina ai 100 milioni. Siamo nelle condizioni di darvi l’ultima offerta dell’Atletico Madrid per l’attaccante: 60 milioni di base fissa, bonus fino a 10 milioni e 20% da futura rivendita. Il Tottenham potrebbe intervenire, e quindi rilanciare, soltanto nel caso in cui dovesse accellerare la cessione di Harry Kane al Manchester City. Ecco perché l’Atletico, uno dei due club da noi indicati in tempi non sospetti, ha fretta di chiudere. Ora la decisione è solo della Fiorentina, di sicuro l’offerta spagnola è molto importante.

Foto: Twitter Fiorentina