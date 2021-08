Esclusiva: Vlahovic, il Tottenham al rialzo. Palla a Commisso. E su Milenkovic…

Dusan Vlahovic è stato subito protagonista in Coppa Italia con la maglia della Fiorentina. Doppietta al Cosenza e una prestazione che ha confermato tutte le sue qualità. La storia del rinnovo contrattuale è decisiva. Se dovesse dare il via libera al rinnovo da oltre 3 milioni a stagione con clausola rescissoria, tutti i discorsi fatti sarebbero inutili. Invece per ora non è così. Ribadiamo i discorsi fatti in questi giorni.

Il Tottenhan offre 60 milioni più bonus, la Fiorentina chiede almeno 70 più bonus. La partita resta aperta, Commisso può decidere di chiuderla in 5 minuti, ma anche gli Spurs potrebbero farlo, alzando la proposta, a maggior ragione se il pressing del Manchester City per Harry Kane dovesse essere sempre più alto. Vedremo. Come abbiamo già detto, l’Atletico Madrid resta indietro rispetto al Tottenham. Il club inglese si sta informando per Nikola Milenkovic anche se il giocatore è da settimane vicino al West Ham.

Foto: Instagram Vlahovic