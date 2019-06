Esclusiva: Viviano-Fiorentina, contatti confermati. Ma anche il Parma se Sepe…

Emiliano Viviano può giocare ancora in Italia, dopo la parentesi di Ferrara dove ha dimostrato di essere un portiere molto affidabile. Rientrato allo Sporting, dove avrà un altro anno di contratto, non si fermerà in Portogallo. Viviano ha diverse proposte dall’estero, ma vorrebbe tornare in Italia. Confermati i contatti con la Fiorentina, a maggior ragione se dovesse partire Dragowski. Ma ci sta pensando anche il Parma, che in passato lo aveva cercato. Oggi il Parma sta lavorando per il riscatto di Sepe, i contatti con il Napoli sono fitti e continui. In caso di mancato accordo, Viviano potrebbe essere un’opzione.

Foto: Record