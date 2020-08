Esclusiva: Vertonghen, scatto forte del Benfica. Offerto un triennale. Le italiane ferme a due anni

Jan Vertonghen è pronto per una nuova esperienza. E nelle ultime ore per il difensore centrale 33enne, liberatosi dal Tottenham, c’è stato uno scatto forte del Benfica che ha offerto direttamente un triennale. Vertonghen è molto tentato, anche perché le ambizioni del club sono alte. Il belga non ha ancora firmato, ma la proposta è allettante. I club italiani interessati (c’erano stati sondaggi di Inter, Roma e Fiorentina) sono fermi a due anni più eventuale opzione, un particolare che può fare la differenza.

Foto: Vertonghen Twitter personale