Esclusiva: Verratti-Psg, pronto un clamoroso rinnovo! I dettagli

Marco Verratti sta per rinnovare il suo contratto con il Paris Saint-Germain, attuale scadenza 2021. Si sta lavorando per un prolungamento a cifre record, straordinarie: circa 17 milioni a stagione, ad altezza Mbappé, quasi sicuramente per altre tre stagioni. L’accordo è ormai stato raggiunto, siamo alla firma. Verratti si appresta a diventare il leader del Psg, con tanto di fascia da capitano considerato che Thiago Silva è in scadenza. Le indiscrezioni che ci arrivano da Parigi sono clamorose, per Verratti si tratterrà di raddoppiare rispetto all’attuale ingaggio. Un colpo di spessore firmato Raiola che la scorsa estate aveva parlato anche di Pogba con il Psg e chissà cosa riserverà il futuro. Ma questi sono altri discorsi, tutti da verificare. Intanto, il club parigino sta per ricoprire Verratti d’oro.

Foto: Twitter Psg