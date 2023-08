Esclusiva: Verona, trattativa avanzata per il trequartista Boetius

Il Verona sta per chiudere un colpo importante. Si tratta del trequartista svincolato Jean-Paul Boetius, trequartista olandese classe 1994 che si è da poco svincolato dopo un anno con l’Hertha Berlino. Un profilo di esperienza, considerato che nel suo passato ci sono anche Magonza, Feyenoord e Basilea. Il Verona sta lavorando per definire gli ultimi dettagli, Boetius ha detto sì e la trattativa è già in stato avanzato.

Foto: Instagram Boetius