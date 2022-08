Esclusiva: Verona, sprint per Verre e Depaoli

Dopo aver chiuso l’operazione Verdi, il Verona si prepara a perfezionare altri due colpi, entrambi con la Samp. Chiusura vicina per il terzino Fabio Depaoli e per il centrocampista Valerio Verre, in entrambi i casi si tratterà di un ritorno. Mancano pochi dettagli.

Foto: Verona Sito Ufficiale