Esclusiva: Verona, occhi su Tavsan anche per il futuro

Gli ultimi giorni di mercato possono riservare sorprese per Ngonge che ha sempre avuto mercato e che è stato osservato da vicino recentemente dal Sassuolo. C’è un attaccante che piace molto al Verona per l’eventuale sostituzione, si tratta di Elayis Tavsan, classe 2001 del Nec in scadenza di contratto. Il Verona lo aveva già seguito e aveva offerto 300-400 mila euro essendo il suo impegno con il Nec agli sgoccioli. E potrebbe aumentare l’offerta se Ngonge (valutazione 10 milioni) lasciasse l’Hellas negli ultimi giorni di mercato. Ma Tavsan potrebbe essere un obiettivo anche per gennaio.

Foto: sito Verona