Esclusiva: Verona, obiettivo Castrovilli per il centrocampo

Il Verona pensa a Gaetano Castrovilli e ieri è stata l’occasione, dopo la partita, per muovere i primi passi con il centrocampista della Lazio. Il Verona ha chiesto la disponibilità, il profilo piace molto, il contratto dello specialista classe 1987 scade a giugno e l’eventuale rinnovo sarebbe scattato soltanto se avesse accumulato un numero cospicuo di presenze. Su Castrovilli la Lazio è stata chiara: nessuno lo manda via, ma gli spazi sono sempre più ristretti. E i suoi estimatori in giro non mancano, a partire dal Verona.

FOTO: Instagram Castrovilli