Esclusiva: Verona, in agenda incontro con Gilardino. In lista anche Baroni

01/06/2026 | 12:49:00

Il Verona incontrerà Alberto Gilardino nei prossimi giorni, prevedibilmente entro venerdì. Confermata la nostra esclusiva di pochi giorni fa quando avevamo parlato di Gilardino come primo nome piuttosto che D’Aversa, quest’ultimo non ha intenzione di ripartire dalla Serie B. Nella lista del Verona c’è anche Marco Baroni che va tenuto in considerazione: sarebbe un ritorno, ma dipenderà da tante cose (ingaggio, volontà di accettare la B eccetera). Intanto, il Verona si prepara a incontrare Gilardino.

Foto: Twitter Gilardino