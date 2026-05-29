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Esclusiva: Verona, la differenza (oggi) tra D’Aversa e Gilardino

29/05/2026 | 10:58:41

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Il Verona dovrà scegliere presto l’allenatore per ripartire con la chiara ambizione di ritornare subito in Serie A. Ci sono due nomi in evidenza, quelli di Roberto D’Aversa e Alberto Gilardino. Il primo era già stato cercato a fine gennaio, quando l’Hellas stava per esonerare Zanetti, e aveva declinato. Adesso il Verona vorrebbe, ma dopo il Torino (che lo sta un po’ palleggiando…) vorrebbe restare in Serie A. Un profilo allo stesso modo apprezzato dal club veneto è quello di Alberto Gilardino, situazione che potrebbe decollare nei prossimi giorni.

Foto: Sito Ufficiale Hellas Verona