Esclusiva: Verona avanza per il difensore Hien del Djurgarden

Nuovo scatto per Isak Hien, difensore svedese classe ’99 di proprietà dello Djurgårdens IF. Ve lo avevamo anticipato due giorni fa, sul difensore centrale c’era forte il Torino, ma il club di Setti dopo aver preso Cabal, adesso sta avanzando e c’è fiducia per la chiusura dell’operazione. Il cartellino è valutato dai 3 ai 4 milioni più bonus. Lo scatto dell’Hellas di stasera può essere quello decisivo.

Foto: Instagram Hien