Esclusiva: Verona, avanza il polacco Swiderski per l’attacco

Il Verona deve prendere almeno un attaccante, alcune piste sono sfumate (su Bozonik del Boavista, per esempio, si è inserito il Siviglia che può cedere Rafa Mir al Valencia dopo il tentativo del Trabzonspor), ma c’è una novità. L’obiettivo concreto è Karol Swiderski, classe 1998 attualmente in forza agli americani dello Charlotte e con un contratto in scadenza a dicembre 2025. Il Verona sta lavorando attivamente per il prestito.

Foto: sito Verona