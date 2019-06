Esclusiva: Veretout-Milan entro domani. Altrimenti la Roma è pronta a chiudere (da lunedì)

Ribadiamo che per Jordan Veretout al Milan quello di domani sarà un giorno chiave. Nelle prossime ore, come raccontato, ci sarà infatti un nuovo contatto tra il club rossonero e l’agente del centrocampista per sciogliere le ultime riserve e poi formalizzare la proposta alla Fiorentina. I viola valutano il francese non meno di 25 milioni, un investimento che il Milan ha intenzione di fare, anche perché – dopo Krunic – Giampaolo ha la necessità di avere un altro specialista in mezzo al campo. Ma se il Milan entro domani non concretizzerà con i fatti, allora la Roma è pronta a chiudere per Veretout, e da lunedì ogni giorno potrebbe essere quello buono.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina