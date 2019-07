Esclusiva: Veretout, il Milan aumenterà l’offerta. Su Bennacer e Nastasic…

Il Milan ha intenzione di aumentare l’offerta cash per Jordan Veretout, portandola da 15 milioni più Biglia a circa 20 milioni con i bonus. I rossoneri chiederanno alla Fiorentina se vorranno valutare o meno l’opzione Biglia, in una trattativa congiunta o separata, partendo dal presupposto che il regista piace non poco a Montella. Ma l’idea è quella di alzare l’offerta cash anche per rintuzzare un eventuale ritorno della Roma che resta interessata. Veretout gradisce molto l’opzione rossonera e spera che la situazione possa sbloccarsi prima del prossimo weekend. Il Milan, come raccontato, ha un accordo totale con l’Empoli per Bennacer e si sta lavorando per chiudere. Capitolo difensore: Nastasic resta un’idea da sviluppare, ci sono stati contatti, ma senza fretta.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina