Esclusiva: Veretout, è il giorno. Incontri con Roma e Milan. Per Giampaolo…

E’ un giorno importante per Jordan Veretout. Il suo agente Mario Giuffredi incontrerà prima la Roma e poi il Milan. Le ultime 48 ore sono state frenetiche: i rossoneri hanno recuperato tutto il terreno e vogliono andare in vantaggio raggiungendo tutti gli accordi con il centrocampista francese. Sarà importante capire i bonus del contratto, in caso di raggiungimento della Champions. Per Giampaolo è un passaggio fondamentale per il nuovo centrocampo rossonero, ecco perché il Milan si è attivato molto. La Roma potrebbe inserire una contropartita tecnica come Karsdorp, il Milan vedremo. E il Napoli? Ha avuto a lungo il controllo, ma il fatto di non aver ceduto un centrocampista (Diawara indiziato) ha rallentato i lavoro. Il passaggio odierno è fondamentale per la volontà definitiva di Veretout, in modo da poter andare dalla Fiorentina con l’accordo in tasca.

Foto Twitter Ufficiale Fiorentina