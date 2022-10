La Spal potrebbe cambiare, logica conseguenza di un avvio di stagione non all’altezza. In estate Tacopina aveva corteggiato De Rossi e sondato Stellone, ma bisogna vedere se ci sono le condizioni adesso. Infatti, è stato programmato un incontro con Alfredo Aglietti con la possibilità di arrivare a un accordo. Intanto, Venturato è sempre più in bilico.

Foto: twitter Reggina