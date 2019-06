Esclusiva: Ventura-Salernitana, accordo fino a giugno 2020

Gian Piero Ventura riparte dalla Salernitana. Dai rumors delle ultime 48 ore agli accordi totali: mancano gli ultimissimi dettagli per la firma fino a giugno 2020, ma ci sono tutti gli accordi. Un solo anno di contratto, la soluzione migliore sia per il club che per l’ex commissario tecnico che cerca il rilancio dopo la parentesi con il Chievo. Menichini ha sperato nella conferma fino a non troppi giorni fa, c’era una specie di impegno in caso di salvezza (poi ottenuto nei playout contro il Venezia). Ma Lotito, pur avendo apprezzato Menichini, ha deciso di cambiare: ha un ottimo rapporto con Ventura e gli affiderà la Salernitana per una stagione evidentemente di rilancio dopo le ultime sofferenze.

Foto: sito ufficiale Torino