Esclusiva: Venezia, trattativa avviata per il senegalese Gueye

Il Venezia pensa al centrocampista, non c’è soltanto Nicolussi Caviglia come nome concreto nella lista. Piace molto Maguette Gueye, centrocampista senegalese che compirà 22 anni il prossimo dicembre, attualmente in forza al Partizani Tirana. Nella scorsa stagione Gueye ha segnato 6 gol in 31 partite evidenziando doti indiscutibili in fase di inserimento negli ultimi 30 metri. Al Partizani dal 2021 ora Gueye si sente pronto per una nuova esperienza, al Venezia piace molto e nelle ultime ore ci sono stati contatti tra i club. La valutazione è sotto un milione di euro anche perché il contratto di Gueye con il Partizani è agli sgoccioli.

Foto: Twitter Venezia