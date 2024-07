Esclusiva: Valentin Carboni e il Marsiglia, serve la formula giusta

Valentin Carboni piace molto all’Olympique Marsiglia, ma non è un’operazione in chiusura almeno in queste ore. Il talento offensivo classe 2005 è attualmente impegnato in Copa America con la sua Argentina, nella notte tra domenica e lunedì giocherà la finale contro la Colombia. Valentin è un nome segnato in rosso nella lista di De Zerbi, ma nei contatti delle ultime ore l’OM si è presentato con una formula che non convince l’Inter, prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo. E le condizioni economiche sono più basse. L’Inter lo cede non in prestito, valuta il cartellino almeno 35 milioni. All’OM Carboni piace molto ma servono cifra e formula giuste, soltanto così la trattativa potrà decollare.

Foto: Instagram Carboni