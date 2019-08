Esclusiva: Valencia, c’è anche Santon per la fascia destra

Il Valencia cera una soluzione per la fascia destra dopo l’infortunio di Piccini. Tra i profili valutati nelle

ultime ore c’è anche il nome di Davide Santon, sotto contratto fino al 2022 con la Roma. Un’operazione legata alla

formula e alle modalità di trasferimento, ma il Valencia lavorerà per cercare di trovare la quadratura. Nelle scorse

ore ci sono stati contatti anche per Elseid Hysaj che però il Napoli valuta almeno 20 milioni.

Foto: Twitter Roma