Esclusiva: un altro Balde per la Lazio. È fatta per Mahamadou, fratello di Keita

Un altro Balde per la Lazio. Si tratta di Mahamodou, fratello di Keita, attaccante esterno di qualità classe 2004. Operazione conclusa poco fa, accordo con la Nocerina, l’affare sarà formalizzato da lunedì 2 gennaio. Su Balde c’erano diversi club di Serie A come Udinese e Sassuolo, ma la Lazio ha raggiunto tutti gli accordi. Il ragazzo sarà inizialmente aggregato alla Primavera, ma sulle sue qualità non si discute. E molto presto un altro Balde potrebbe brillare in casa Lazio.

Foto: logo Lazio