Esclusiva: Tutino, sorpasso Lecce. Palmiero non interessa

Gennaro Tutino sembrava destinato alla Salernitana, invece proprio in serata il sondaggio del Lecce è stato forte, potrebbe portare alla definizione della trattativa. Stiamo parlando dell’attaccante esterno rientrato a Napoli per fine prestito dopo l’esperienza di Empoli. La Salernitana continua a sperare, ma il Lecce può davvero bruciare tutti. Palmiero, centrocampista accostato al Lecce, invece non è nei programmi del club salentino.

Foto: Instagram personale