Esclusiva: Tutino, la Samp sempre in pole. Ha la preferenza dell’attaccante

Gennaro Tutino non ha ancora lasciato il Cosenza, ma la decisione in tal senso non dovrebbe tardare. La Samp resta assolutamente in pole, una svolta nata già lo scorso 21 giugno e fino a quel momento l’attaccante mai era stato accostato al club blucerchiato. La Samp è rimasta sempre in stretto contatto con il Cosenza, c’è stato anche un incontro, per ora non sono stati trovati gli accordi definitivi. Nelle ultime ore c’è chi ha parlato di un sorpasso Sassuolo, il club emiliano è sicuramente interessato a Tutino ma la Samp ha sempre il pallino in mano e l’attaccante ha espresso una preferenza.

Foto: Instagram Tutino