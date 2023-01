Esclusiva: Tuia-Terranova-La Mantia, le ultime sulla Reggina

Il Lecce non libera Alessandro Tuia, in scadenza di contratto a Lecce. E così negli ultimi minuti la Reggina è piombata su Emanuele Terranova, classe 1987, anche lui con il contratto agli sgoccioli a Bari. Se persistesse il muro del Lecce, si andrebbe rapidamente a chiudere per Terranova (nome già segnalato da Sportitalia qualche giorno fa). C’è stato un incontro per La Mantia, ma per il momento non ci sono accordi: la volontà dell’attaccante sbatte sulla necessità della Spal di fare cassa per il cartellino. Ci saranno altri tentativi, in caso di no definitivo la Reggina virerebbe su altri obiettivi.

Foto: logo Reggina