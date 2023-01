Esclusiva: Tuia dice sì alla Reggina. In arrivo il via libera del Lecce

Un obiettivo a sorpresa di fine dicembre, dopo quasi un mese siamo a un passo dagli accordi. Meglio: Alessandro Tuia ha detto sì alla Reggina, entusiasta di tornare a lavorare con Pippo Inzaghi. Il difensore centrale classe 1990 ha il contratto in scadenza, ora è atteso il via libera del Lecce e non dovrebbero esserci problemi. A maggior ragione se il club salentino dovesse prendere un altro difensore (vi abbiamo parlato di Saintini del Sion, un nome da seguire tra gli obiettivi).

Foto: Instagram Tuia