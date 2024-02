Esclusiva: Triestina, c’è Krollis dallo Spezia

La Triestina vuole mettere a colpo per l’attacco in questi ultimi minuti di calciomercato. Si tratta di Raimonds Krollis, attaccante lettone classe 2001 di proprietà dello Spezia. In questa stagione Krollis ha collezionato 9 presenze in Serie B senza riuscire a lasciare il segno alla voce marcatori.

Foto: Facebook ufficiale Triestina