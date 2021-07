Esclusiva: Triestina, bel colpo! Preso il portiere Miguel Martinez

La Triestina ha chiuso un colpo importante. Sorpassando in extremis la Spal. Si tratta di Miguel Angel Martinez, portiere classe 1995, svincolatosi dal Catania lo scorso 1 luglio.

Si tratta di un colpo importante in quanto Martinez è cresciuto nel Real Madrid, ha sicuramente qualità superiori alla Serie C. L’ambiziosa Triestina ha sorpassato in extremis la concorrenza di diversi club di Serie B, Spal in testa.

Foto: Logo Triestina