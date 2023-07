La Triestina sta per piazzare un colpo per il centrocampo. Trattativa in stato avanzato per il regista Lamine Fofana, 24 anni, ivoriano reduce da due stagioni con la maglia del Messina. Adesso c’è un discorso molto ben avviato con la Triestina, siamo vicini alla definizione degli ultimi dettagli.

Foto: Facebook ufficiale Messina