Esclusiva: tre club su Renato Veiga, ci ha provato anche la Lazio

Renato Veiga potrebbe lasciare il Chelsea per sei mesi e per trovare maggiore spazio. Arrivato la scorsa estate dal Basilea, Il classe 2003 sta valutando con il suo entourage alcune proposte. E nelle ultime ore ha fatto un sondaggio anche la Lazio, considerato che può ricoprire diversi ruoli (in modo particolare difensore centrale e terzino sinistro). C’è concorrenza perché Veiga è molto apprezzato in giro per l’Europa, di sicuro la Lazio ha chiesto informazioni all’interno di altri dialoghi con il Chelsea. Vedremo se cambierà qualcosa, ma su Veiga ci sono altri due club: l’Olympique Marsiglia che vorrebbe prenderlo a titolo definitivo, mentre il Chelsea (che crede molto nel ragazzo) preferirebbe darlo in prestito con il Borussia Dortmund molto interessato.

Foto: Instagram Chelsea