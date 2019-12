Esclusiva: Trapani, non solo Sottil. Contatti anche con Castori

Dopo i problemi riscontrati con Drago, come raccontato deve liberarsi dalla Reggina, il Trapani non pensa solo a Sottil e ha avviato dei contatti anche con Fabrizio Castori. Per sostituire l’esonerato Baldini, dunque, il club siciliano pensa anche all’ex tecnico del Carpi.

Foto: Carpi Twitter