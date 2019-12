Esclusiva: Trapani, non solo Kupisz. Molto vicini anche Coulibaly e Dalmonte

Il Trapani prepara un mercato importante per risalire in classifica. In arrivo, come già raccontato, l’esterno Tomasz Kupisz, ma altre due trattative sono molto ben impostate e ormai in dirittura. Si tratta del centrocampista Mamadou Coulibaly, classe 1999, attualmente all’Entella, e dell’attaccante Nicola Dalmonte, classe 1997 in uscita dal Lugano (il suo cartellino è di proprietà del Genoa). L’idea del Trapani è quella di consegnare a Castori al più presto i rinforzi necessari per migliorare l’attuale classifica.