Esclusiva: Tottenham scatenato, a un passo Marmoush. E assalto a Gakpo

21/08/2026 | 11:25:24

Il Tottenham è scatenato, non si ferma dopo Savinho. C’è un’altra trattativa in stato avanzato con il Manchester City, stiamo parlando di Omar Marmoush, attaccante egiziano egiziano classe 1999 che ha già dato il via libera agli Spurs. Adesso siamo a un passo, sono in definizione gli ultimi dettagli, operazione superiore ai 70 milioni di euro e forse qualcosa in più con i bonus. Di Marmoush vi avevamo parlato in esclusiva il 26 giugno, avevamo aggiunto che il Tottenham avrebbe voluto prenderne almeno uno tra Marmoush e Gakpo. In realtà è già in corso l’assalto al Liverpool per lo specialista olandese, gli Spurs non si accontentano per una super squadra da affidare a Roberto De Zerbi.

Foto: X Manchester City