L’indiscrezione: Tottenham, almeno uno tra Gakpo e Marmoush. Udogie blindato

26/06/2026 | 22:20:02

Il Tottenham non ha intenzione di fermarsi a Tonali. Partirà Bergvall che ha diverse proposte (Nottingham Forest compreso) e ci sono due grandi obiettivi per l’attacco, l’idea è quella di provarci per entrambi e di portarne a casa – come minimo – uno. Stiamo parlando di Cody Gakpo, esterno offensivo olandese classe 1999 del Liverpool, e di Omar Marmoush, punta centrale classe 1999 del Manchester City. I prezzi sono alle stelle, ma il mercato degli Spurs sarà strepitoso per dimenticare l’ultima stagione e per ripartire con grandi ambizioni. Sono arrivate alcune manifestazioni di interesse per Udogie, ma l’idea è quello di trattenerlo.

foto sito Liverpool