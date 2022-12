Esclusiva: Torres, contatti con Marchionni per la panchina

Dopo l’esonero di Alfonso Greco, la Torres sta pensando al nuovo allenatore, nelle ultimissime ore ci sono stati contatti con Marco Marchionni, reduce dall’esperienza sulla panchina del Novara interrotta lo scorso 18 agosto dopo la promozione in Serie C. Tuttora sotto contratto con il club piemontese, Marchionni dovrà risolvere il contratto prima di poter firmare un nuovo accordo. I contatti sono già stati avviati, è un obiettivo concreto per la panchina della Torres e i colloqui proseguiranno nelle prossime ore.

Foto: Facebook Foggia