Esclusiva: Toro, non solo Praet. Nuovo incontro per Messias

Il Torino ha chiuso l’operazione Dennis Praet, in prestito dal Leicester, un’operazione già annunciato nella serata di ieri e che consegna a Juric un centrocampista di assoluta qualità. E ora? Il Torino ha programmato un nuovo incontro in giornata con il Crotone per provare a definire l’operazione Messias, un tormentone che forse si avvia a consumare l’ultimo capitolo. Tutto questo perché Praet dovrebbe agire da mezzala, pur essendo reiteratamente un trequartista, a maggior ragione se arrivasse Messias. Al momento il Torino ha bloccato tutte le altre trattative proprio perché vuole concentrarsi su Messias per preparare l’ultimo assalto.

Foto: Sito ufficiale Crotone