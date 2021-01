Esclusiva: Toro, le valutazioni confermano Nicola in pole. Gli altri distanziati

Davide Nicola in pole per la panchina del Torino. Esattamente quanto abbiamo anticipato via social oltre un’ora fa, le valutazioni vertevano principalmente su di lui e sarebbe il ritorno in granata di un calciatore che regalò la promozione dalla B alla A sempre con Cairo presidente. Nicola ha un contratto in scadenza con il Genoa che aveva rinnovato dopo la salvezza ottenuta la scorsa stagione, ma liberarlo non sarà un grande problema. Era stato proposto Donadoni al Toro, ma le valutazioni più importanti vertevano su Nicola e ci sono conferme. Longo defilato, Ventura non considerato per il rullo da direttore tecnico perché sarebbe stato troppo pericoloso essendo un allenatore, ecco perché Nicola avanza per sostituire Giampaolo sempre più vicino all’esonero. Leonardo Semplici non è stato mai nella lista Toro, resta un autorevole candidato per sostituire Gotti che però potrebbe resistere sulla panchina dell’Udinese almeno fino al recupero con l’Atalanta, pur essendo la fiducia del club friulano ormai sotto i minimi.

Foto: Twitter Genoa