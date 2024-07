Esclusiva: Torino, offerta a Bonaventura. Proposto Castrovilli

Giacomo Bonaventura non ha deciso ancora il suo futuro. Meglio ancora: non ha scelto la soluzione estera, pur essendoci sirene arabe fin dallo scorso gennaio. Il centrocampista offensivo svincolatosi dalla Fiorentina ha estimatori anche in Italia: nelle ultime ore c’è stata una proposta del Torino, interessato all’ex Milan, ma possono materializzarsi altri club. Al Torino (come alla Lazio) è stato offerto un altro svincolato, sempre dalla Fiorentina: stiamo parlando di Gaetano Castrovilli che è in attesa di una decisione definitiva.

Foto: Instagram personale