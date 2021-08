Esclusiva: Torino, due piste per la difesa. E un sogno

Non soltanto Praet. Non soltanto il tentativo concreto per arrivare a Messias, il Torino cerca anche un difensore. Ci sono due piste e un sogno. Le due piste portano rispettivamente a Shkodran Mustafi classe 1995, difensore svincolato e in passato già vicino al Genoa, e Rodrigo Becao, trattativa confermata con l’Udinese. Il sogno è Ozan Kabak, che la scorsa stagione ha giocato in prestito al Liverpool, una trattativa più complicata ma che il Torino sta seguendo. Di sicuro a Juric verrà regalato un nuovo difensore centrale.

Foto: Twitter Mustafi