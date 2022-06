Esclusiva: Torino, accordo totale con l’OM per Luis Henrique. I dettagli

Il Torino ha raggiunto un accordo totale con l’Olympique Marsiglia per Luis Henrique. Non ci sono più dubbi per l’attaccante esterno classe 2001, destinato a diventare un nuovo rinforzo di Juric. Dopo l’incontro di ieri, in mattinata è stata raggiunta l’intesa in prestito con diritto di riscatto a 6 milioni. Adesso va solo perfezionata l’intesa con l’attaccante, ma siamo in dirittura.

Foto: Twitter Marsiglia