Esclusiva: Tonali, l’Inter consolida la pole. I dettagli

Sandro Tonali sempre più in orbita Inter. Nelle ultime ore il club nerazzurro ha consolidato la pole. Bisogna chiudere, è vero, ma la strada è quella giusta, sempre più. L’Inter ha proposto 30 milioni più 4-5 di bonus. Cellino ha accettato la formula del prestito con obbligo di riscatto, chiede 4-5 milioni in più ma ci sono le basi per chiudere. Il Milan ci ha provato, più volte, ma l’Inter è lanciatissima e sta accelerando. Tonali ha sposato in pieno il progetto nerazzurro, ora non resta che chiudere.

Foto: twitter Brescia