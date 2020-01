Esclusiva: Tonali, la Juve scavalca l’Inter. Ci sono tre big di Premier. La valutazione

Sandro Tonali è il 2000 che sta spaccando a livello di tecnica e personalità. Ha fatto benissimo Cellino a non cederlo la scorsa estate, una scelta convinta. Considerato che dai 35 milioni della scorsa estate, ora servono non meno di 50 milioni (bonus o non bonus cambia poco) per assicurarsi il cartellino di Tonali. E il numero uno del Brescia in queste situazioni è un vero artista. Quello che possiamo aggiungere è che in Italia è rimasta soltanto al Juve, dopo gli incontri delle scorse settimane l’Inter si è defilata e difficilmente tornerà in azione (pur non escludendo sorprese). Ma il profilo, Psg a parte, piace molto a Klopp per il Liverpool e alle due squadre di Manchester, con osservatori sguinzagliati da mesi e mesi a questa parte. Per la Juve è un profilo molto importante per proseguire il lavoro di ringiovanimento, iniziato con l’ingaggio di Kulusevski.

Foto: sito ufficiale Brescia