Esclusiva: Tonali-Inter, c’è lo sconto Brescia! Ecco come. E la Juve dopo Arthur…

La Juventus sta per chiudere Arthur, l’Inter ha quasi rinunciato a Kumbulla (la Lazio è fortissima, l’Hellas andrà su Cetin che aveva già chiesto ufficialmente alla Roma nell’ultima sessione di mercato) perché metterà quei soldi sul piatto per Sandro Tonali.

I bianconeri prenderanno almeno un altro centrocampista sacrificando due tra Rabiot, Khedira e Ramsey, resta sempre in lista Jorginho, ma su Tonali – dopo il fortissimo gradimento dello scorso gennaio – ha mollato la presa.

Non completamente (le corse si vedono al traguardo) ma le carte ora ce l’ha in mano l’Inter. Che nelle ultime ore ha ottenuto uno sconto sul cartellino da Cellino: non più i 50 milioni che il numero uno del Brescia chiedeva fino a poco tempo fa, ma una cifra sopra i 35 milioni (più bonus) e appena sotto i 40 milioni. Quindi tra 30 e 40 milioni, più verso i 40 che verso i 30. Se l’Inter avesse speso o spendesse per Kumbulla, utilizzerebbe cash utile per un difensore forte in prospettiva ma in un reparto abbastanza ben coperto.

Tonali è una necessità invece e lo “sconto” del Brescia è un’occasione da prendere al volo. Non si chiude in pochissimi giorni, ma l’Inter ha fretta di farlo e ha il totale gradimento di Tonali. La Juve avrà Arthur, con il benestare di Sarri, ma prenderà almeno un altro centrocampista. Jorginho resta nei radar, ma bisogna prima vendere e poi finanziare un’altra operazione, a meno che non si trovi un incastro con uno scambio davvero gradito ai Blues. Mai come in questa estate il mercato sarà lunghissimo.

